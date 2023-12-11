Незлобин продал квартиру в центре Москвы. И не от хорошей жизни

По информации телеграм-канала Shot, сделка прошла в конце октября. Новый владелец недвижимости — предприниматель Юрий — уже начал ремонт в квартире.

Интересно, что недавно Незлобин, который уже не раз жаловался на финансовые трудности и даже угрозу развода из-за переезда, заявил, что у него «всё very good и nice». Так он отреагировал на критику в свой адрес от российских комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Те назвали Незлобина «международным комиком», намекнув на невостребованность шутника в США. Сам Незлобин заявил, что ему просто завидуют.

Впрочем, в затруднительной ситуации недавно оказался и уехавший из России и Белоруссии комик Слава Комиссаренко. Он женился на вебкамщице, а выяснилось это только после свадьбы.