Жизнь
17:20, 11 декабря 2023
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Незлобин продал квартиру в центре Москвы. И не от хорошей жизни

Комик Александр Незлобин, который вот уже второй год живёт с семьёй в США, продал двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Речь идёт о недвижимости площадью 54 кв. м на улице Каретный ряд в Тверском районе. Этот дом построили по спецпроекту для сотрудников Большого театра, квартиры тут стоят в среднем 43 млн рублей. Рядом находятся сразу пять станций метро.

Незлобин продал квартиру в центре Москвы. И не от хорошей жизни
© кадр из видео / YouTube-канал Скажи Гордеевой

По информации телеграм-канала Shot, сделка прошла в конце октября. Новый владелец недвижимости — предприниматель Юрий — уже начал ремонт в квартире.

Интересно, что недавно Незлобин, который уже не раз жаловался на финансовые трудности и даже угрозу развода из-за переезда, заявил, что у него «всё very good и nice». Так он отреагировал на критику в свой адрес от российских комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Те назвали Незлобина «международным комиком», намекнув на невостребованность шутника в США. Сам Незлобин заявил, что ему просто завидуют.

Впрочем, в затруднительной ситуации недавно оказался и уехавший из России и Белоруссии комик Слава Комиссаренко. Он женился на вебкамщице, а выяснилось это только после свадьбы.

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