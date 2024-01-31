Угги модного бренда сравнили с пивным бокалом. За их цену можно купить годовой запас пенного

Речь о новой модели Classic Ultra Ultra Tall. Это высокие сапоги длиной 66 см, разделённые по ширине на пять частей молниями. Каждая из панелей своего цвета — молочного, коричневого, оранжевого и двух оттенков жёлтого.

Сначала сапоги продавали за $600 (около 54 000 рублей), сейчас цена упала до $419,99 (38 000 рублей).

Пользователи Сети обозвали их «попкорном», «пивной пеной» и «диаграммой мочи».

Видео стало вирусным после того, как появилось в одном из аккаунтов TikTok. Оно набрало 8,5 млн просмотров. Комментарии оказались нелестными.

Многие увидели именно пивной бокал и написали: «Вы предлагаете мне пену от пива за такие деньги?», «За кружку пива $600?»

«Я не могу себе представить, чтобы носил эти ботинки, даже если UGG заплатит мне $419», — высказался один из пользователей.

Другой огорчился, что новинки моды бывают такими немодными.

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