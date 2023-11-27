Ухудшился слух? Учёные узнали, как это может повлиять на вес

Исследователи работали с данными базы FinnGen, Британского биобанка и консорциума Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT). Среди всего массива информации учёные выбрали пациентов в возрасте от 52 до 63 лет, изучили их вес и состояние слуха.

Оказалось, что у людей с плохим слухом или вообще после его потери снижается и масса тела. Это особенно опасно для людей, у которых уже был дефицит веса или у которых нет достаточного питания. Получается, что постоянный шум заставляет терять килограммы, а всё из-за ухудшения слуха.

Но это не значит, что нужно включать музыку погромче, если хочется похудеть к Новому году. Лучше всего лишние кило теряются во время прогулок, считает фитнес-тренер и нутрициолог Алексей Фалевич. А как лучше это сделать — можно почитать здесь.