Ухудшился слух? Учёные узнали, как это может повлиять на вес
Медики подозревали о связи слуха с весом человека, но определить все элементы в цепочке было довольно трудно. Сперва они считали, что жизнь рядом с шумными дорогами повышает риск ожирения, но затем оказалось, что всё не так и даже очень наоборот. К тому же они выяснили, что и ожирение не может ухудшить слух. Об этом рассказали британские учёные в новой работе.
Исследователи работали с данными базы FinnGen, Британского биобанка и консорциума Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT). Среди всего массива информации учёные выбрали пациентов в возрасте от 52 до 63 лет, изучили их вес и состояние слуха.
Оказалось, что у людей с плохим слухом или вообще после его потери снижается и масса тела. Это особенно опасно для людей, у которых уже был дефицит веса или у которых нет достаточного питания. Получается, что постоянный шум заставляет терять килограммы, а всё из-за ухудшения слуха.
Но это не значит, что нужно включать музыку погромче, если хочется похудеть к Новому году. Лучше всего лишние кило теряются во время прогулок, считает фитнес-тренер и нутрициолог Алексей Фалевич. А как лучше это сделать — можно почитать здесь.