Улучшают память и концентрацию. Невролог рассказала, что видеоигры не всегда вредят здоровью
Видеоигры не только вредят, есть в них и польза — и это уже доказано различными исследованиями учёных. К примеру, улучшают память и внимание, а также учат быстро принимать решения в стрессовой ситуации. Есть и условно безопасная норма для игры в день — один-два часа.. Подробнее о плюсах и минусах этого развлечения рассказала врач-невролог Екатерина Зайцева.
Польза видеоигр
Улучшают память. Учёные Берлинского института в 2013 году доказали, что серое вещество в участках мозга, ответственных за память, у тех кто играл в Super Mario, увеличивалось.
Развивают концентрацию, внимание и быстроту реагирования. Учёные определили, что видеоигры помогают детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). И в 2020 году агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило для терапии СДВГ игру Endeavor Rx, которая улучшала концентрацию внимания данных детей.
Учат быстро анализировать и принимать решения в стрессовой ситуации. Рочестерский институт определил, что игра в экшен-видеогры улучшает быстроту принятия решения. К примеру, симуляции используются для обучения водителей и пилотов.
Вред видеоигр
- Зависимость — вплоть до того, что человек уже выпадает из жизни.
- Агрессия — есть исследования, которые выявили, что если человек играет в жёсткие игры, он становится более агрессивным в реальной жизни.
При этом нет однозначного мнения на этот счёт. Зайцева предположила, что люди и так склонные к такому поведению могут выбирать соответствующий тип игр.
- Лишний вес и гиподинамия. Это следствие долгого сидения в одном положении и большого количества съедаемого за игрой.
Видеоигры любят многие школьники, и они вполне могут и заработать на своём хобби. «Секрет фирмы» рассказывал как.