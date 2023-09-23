Улучшают память и концентрацию. Невролог рассказала, что видеоигры не всегда вредят здоровью

Польза видеоигр

Улучшают память. Учёные Берлинского института в 2013 году доказали, что серое вещество в участках мозга, ответственных за память, у тех кто играл в Super Mario, увеличивалось.

Развивают концентрацию, внимание и быстроту реагирования. Учёные определили, что видеоигры помогают детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). И в 2020 году агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило для терапии СДВГ игру Endeavor Rx, которая улучшала концентрацию внимания данных детей.

Учат быстро анализировать и принимать решения в стрессовой ситуации. Рочестерский институт определил, что игра в экшен-видеогры улучшает быстроту принятия решения. К примеру, симуляции используются для обучения водителей и пилотов.

Вред видеоигр

Зависимость — вплоть до того, что человек уже выпадает из жизни.

Агрессия — есть исследования, которые выявили, что если человек играет в жёсткие игры, он становится более агрессивным в реальной жизни.

При этом нет однозначного мнения на этот счёт. Зайцева предположила, что люди и так склонные к такому поведению могут выбирать соответствующий тип игр.

Лишний вес и гиподинамия. Это следствие долгого сидения в одном положении и большого количества съедаемого за игрой.

Видеоигры любят многие школьники, и они вполне могут и заработать на своём хобби. «Секрет фирмы» рассказывал как.