Соблюдайте эти 7 правил, и люди к вам потянутся

Движение рук или глаза могут сказать многое без слов. Чтобы стать привлекательнее, нужно обратить внимание на следующие семь моментов:

Осанка. Она должна быть прямой, а плечи опущенными назад. Это даст вам уверенность в себе и сделает более открытым для общения.

Она должна быть прямой, а плечи опущенными назад. Это даст вам уверенность в себе и сделает более открытым для общения. Глаза. При общении важно поддерживать зрительный контакт с собеседником, глядеть ему в глаза. Это демонстрирует ваше внимание к беседе и уважение к собеседнику. Впрочем, слишком пристально смотреть тоже не стоит.

При общении важно поддерживать зрительный контакт с собеседником, глядеть ему в глаза. Это демонстрирует ваше внимание к беседе и уважение к собеседнику. Впрочем, слишком пристально смотреть тоже не стоит. Грудь вперёд. Небольшое напряжение в верхней части тела покажет вас как жизнерадостного и искреннего человека. Да и дышать будет проще, а значит, напряжение уйдёт.

Небольшое напряжение в верхней части тела покажет вас как жизнерадостного и искреннего человека. Да и дышать будет проще, а значит, напряжение уйдёт. Руки. Их нельзя скрещивать на груди. Иначе это создаёт впечатление, что вы отгораживаетесь от собеседника. Пусть они свободно свисают, либо на крайний случай засуньте их в карманы.

Их нельзя скрещивать на груди. Иначе это создаёт впечатление, что вы отгораживаетесь от собеседника. Пусть они свободно свисают, либо на крайний случай засуньте их в карманы. Улыбка. Дружеская улыбка всегда будет к месту и поможет наладить контакт.

Дружеская улыбка всегда будет к месту и поможет наладить контакт. Приветствие. Если здороваться с другими людьми в дружеской манере, то может завязаться даже спонтанный разговор. А значит, это поможет вам установить контакты на работе и заиметь больше друзей.

Если здороваться с другими людьми в дружеской манере, то может завязаться даже спонтанный разговор. А значит, это поможет вам установить контакты на работе и заиметь больше друзей. Рукопожатие. В процессе важно смотреть другому человеку в глаза и действительно пожимать руку. А не делать это машинально. Главное — не переусердствуйте.

А тут можно узнать, какая фраза поможет стать душой компании.