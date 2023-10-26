07:30, 26 октября 2023
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Соблюдайте эти 7 правил, и люди к вам потянутся
Первое впечатление о человеке всегда очень важно: это пригодится и на работе, и в общении с близкими, и в личной жизни. Язык тела и другие невербальные сигналы способны сказать порой больше, чем самая подготовленная и выверенная речь. Врач-психиатр Левон Русаков назвал семь привычек, после которых люди к вам точно потянутся.
Движение рук или глаза могут сказать многое без слов. Чтобы стать привлекательнее, нужно обратить внимание на следующие семь моментов:
- Осанка. Она должна быть прямой, а плечи опущенными назад. Это даст вам уверенность в себе и сделает более открытым для общения.
- Глаза. При общении важно поддерживать зрительный контакт с собеседником, глядеть ему в глаза. Это демонстрирует ваше внимание к беседе и уважение к собеседнику. Впрочем, слишком пристально смотреть тоже не стоит.
- Грудь вперёд. Небольшое напряжение в верхней части тела покажет вас как жизнерадостного и искреннего человека. Да и дышать будет проще, а значит, напряжение уйдёт.
- Руки. Их нельзя скрещивать на груди. Иначе это создаёт впечатление, что вы отгораживаетесь от собеседника. Пусть они свободно свисают, либо на крайний случай засуньте их в карманы.
- Улыбка. Дружеская улыбка всегда будет к месту и поможет наладить контакт.
- Приветствие. Если здороваться с другими людьми в дружеской манере, то может завязаться даже спонтанный разговор. А значит, это поможет вам установить контакты на работе и заиметь больше друзей.
- Рукопожатие. В процессе важно смотреть другому человеку в глаза и действительно пожимать руку. А не делать это машинально. Главное — не переусердствуйте.
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