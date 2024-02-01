Умер актёр из «Ликвидации» и «Золотого телёнка» Анатолий Дриженко

«Более полувека корифей театра, ведущий мастер одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива», — говорится в сообщении театра.

Дриженко родился в 1941 году, окончил актёрский факультет Киевского университета имени И. К. Карпенко-Карого, а потом начал играть в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. Всего он сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Ранее не стало создателя Boney M и Milli Vanilli Фрэнка Фариана. Ему тоже было 82 года.