Опубликовано 01 февраля 2024, 09:20
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Умер актёр из «Ликвидации» и «Золотого телёнка» Анатолий Дриженко
На 83-м году жизни скончался актёр Анатолий Дриженко. Об этом сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. Дриженко был народным артистом Украины и жил в Одессе. Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдёт 2 февраля. В театре выразили глубокие соболезнования всем поклонникам таланта Дриженко. Он сыграл в таких картинах, как «Ликвидация», «Золотой телёнок», «Пляж», «Посылка для Светланы» и других.
«Более полувека корифей театра, ведущий мастер одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива», — говорится в сообщении театра.
Дриженко родился в 1941 году, окончил актёрский факультет Киевского университета имени И. К. Карпенко-Карого, а потом начал играть в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. Всего он сыграл более 100 ролей в театре и кино.
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