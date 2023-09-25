Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин. Чем запомнился идеолог реформ Чубайса

«Сегодня утром ушёл из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почётный научный руководитель», — сообщили в ВШЭ.

Кончину министра подтвердила его дочь Ирина. Она уточнила, что прощание состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании «Вышки» на Покровском бульваре.

Ещё 28 августа Mash сообщал, что экс-министра экономики и первого наставника нынешней главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной госпитализировали в тяжёлом состоянии. Экономист попал в реанимацию из-за отёка головного мозга и серьёзных проблем с сердцем, отмечал Telegram-канал. У Ясина было нарушено сознание, он отказывался от еды и воды.

С чего начинал Евгений Ясин

Евгений Ясин в 1957 году окончил Одесский Гидротехнический институт, а в 1963-м — экономический факультет МГУ. До 1989 года он был молодым советским учёным, заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1989-м он стал главой отдела Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе.

В ту же самую комиссию вошли академик Станислав Шаталин, директор Института мировой экономики и международных отношений СССР Владлен Мартынов, экономист Григорий Явлинский и другие. Задачей комиссии была подготовка реформ по переходу к рыночной экономике.

Сначала программу реформ одобрили с условием доработки, но в конце 1989 года её реализацию отложили на 2 года.

Разработчик программы «500 дней»

Ясин в 1990 году стал одним из разработчиков знаменитой программы «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шаталина. Это был план постепенного перехода СССР к либерализации рынков и перехода к рыночной экономике. В первые 100 дней в стране должны были провести масштабную приватизацию жилья, земельных участков, мелких предприятий и акционирование заводов и фабрик. Второй этап предполагал, что за 150 дней установятся рыночные цены, на третьем 150-дневном этапе — стабилизируется рынок. На четвёртом этапе должна была начать расти экономика.

Однако разногласия между руководством СССР и РСФСР привели к тому, что программу «500 дней» в СССР не приняли. Но при этом её одобрил парламент РСФСР. Программу начали реализовывать уже после развала Союза, однако всё произошло очень резко, без переходного периода, что привело к печальным последствиям для экономики.

Основание Высшей школы экономики. Зачем её создали?

В 1992 году по указу премьер-министра России Егора Гайдара в России создали Высшую школу экономики. Её основателями считаются Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов (ректор университета по 2021 год).

По задумке ВШЭ должна была стать не просто вузом для экономистов, а экспертным центром для Министерства экономики.

«ВШЭ изначально задумывалась как think tank для чиновников. Она должна была содействовать реформам в России, готовить экономистов, аналитиков, преподавателей, способных работать в новых условиях на новую власть», — рассказывал Ясин.

Ясин на посту министра экономики

В 1994 году Ясин стал министром экономики в правительстве Виктора Черномырдина. Этот пост он занимал до 1997 года. После отставки Черномырдина с поста премьер-министра вошёл в состав кабинета Сергея Кириенко.

Ясин говорил в интервью Владимиру Познеру, что происходившее в российской экономике в 1990-е годы и до 2003 года — в значительной степени его ответственность.

«Я с себя этой ответственности не снимаю, но в то же время я понимаю, насколько важные перемены в эти годы произошли, если хотите, испытываю по этому поводу чувство удовлетворения, в отличие от многих моих сограждан», — отмечал бывший министр.

Жизнь после министерства

После ухода с министерской должности Ясин стал научным руководителем «Вышки». Должность он занимал до 2021 года. Он был первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Евгений Ясин награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почёта, а также медалями Столыпина II и I степеней (вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны).