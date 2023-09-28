Умер исполнитель роли Дамблдора в «Гарри Поттере». Вспоминаем Майкла Гэмбона

«Любящий муж и отец Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии. Майклу было 82 года», — процитировала газета The Guardian заявление семьи актёра.

С 2004 года Гэмбон жил с Филиппой Харт, которая моложе его на 25 лет. В мае 2007 года у них родился сын Майкл, а 22 июня 2009 — второй сын Уильям.

С чего начинал карьеру Гэмбон

Будущая звезда «поттерианы» родился в Ирландии 19 октября 1940 года. Начинал Гэмбон с работы в театре, дебют состоялся в дублинском театре Gate. Его заметил британский театральный режиссёр Лоуренс Оливье и пригласил в Королевский национальный театр — один из трёх самых известных театров Великобритании.

Однако в 1967-м Гэмбон отправился играть в Бирмингемском театре, в котором впервые исполнил главные роли в «Отелло», «Макбете» и «Кориолане». В 90-х актёр дебютировал в Бродвейском театре, сыграв главную роль в постановке пьесы Дэвида Хэра Skylight.

В кино Гэмбон впервые сыграл в 1965 году, исполнив роль в фильме «Отелло» всё того же Лоуренса Оливье. Также актёр играл Фёдора Достоевского в фильме венгерского режиссёра Кароли Макка «Игрок». Но все эти роли в 2004 году затмила роль директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс», профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

Дамблдор с ирландским акцентом

Изначально Дамблдора играл пожилой британский актёр Ричард Харрис. Он сыграл профессора в двух первых картинах — «Философский камень» и «Тайная комната». Причём актёр отказывался от роли из-за проблем со здоровьем. Согласиться его заставила внучка, угрожавшая в противном случае прекратить с ним общение. В 2002 году Харрис умер, и пришлось искать нового Дамблдора.

Майкла Гэмбона заставлять не надо было. Он играл профессора в шести фильмах киноэпопеи о волшебнике, начиная с «Гарри Поттера и узника Азкабана». Причём для Гэмбона роль доброго дедушки-волшебника была нетипична — до этого он играл преимущественно отрицательных персонажей.

«Я сыграл довольно много мошенников и убийц, и это предложение (сняться в роли Дамблдора) было довольно интересным. Ведь Дамблдор — полная противоположность таким людям, не так ли? Он хороший старик», — говорил о своей роли актёр.

Гэмбон не собирался подражать игре Харриса, поэтому изобразил персонажа по-своему. С «Узника Азкабана» Дамблдор заговорил с ирландским акцентом.

За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, последний из которых вышел в 2019 году. Театральную карьеру Гэмбон завершил в 2015 году, так как ему уже было тяжело запоминать реплики.

Гэмбон четыре раза получал телепремию BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002). Его номинировали на престижные премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Но что это всё по сравнению с той славой и любовью, которые ему принесла роль директора «Хогвартса»?