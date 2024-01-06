Умер кот Виктор, которого из-за лишнего веса не пустили на российский самолёт

Галин не захотел отдавать котика в багажный отсек, поэтому отказался лететь, взяв билеты на следующий рейс. За высвободившееся время он нашёл у знакомых похожего котика, но на два килограмма легче. Благодаря ему он и прошёл контроль. А в 2020 году Виктор получил премию «Кот года». И вот теперь этот легендарный пухляш скончался.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — заявил его владелец в блоге.

А в конце 2023 года умер единственный в России корги-полицейский из Нижнего Новгорода. Узнать побольше о нём можно здесь.