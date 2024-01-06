Умер кот Виктор, которого из-за лишнего веса не пустили на российский самолёт
Во Владивостоке скончался знаменитый толстый котик года. Об этом сообщил его хозяин Михаил Галин, благодаря которому кот Виктор и прославился на всю страну. Мужчина не уточнил, почему пушистик скончался. О коте Викторе россияне узнали в 2019 году из-за хитрого финта его владельца. Тот летел из Риги домой с пересадкой в Москве, и оказалось, что его кот слишком тяжёлый для салона.
Галин не захотел отдавать котика в багажный отсек, поэтому отказался лететь, взяв билеты на следующий рейс. За высвободившееся время он нашёл у знакомых похожего котика, но на два килограмма легче. Благодаря ему он и прошёл контроль. А в 2020 году Виктор получил премию «Кот года». И вот теперь этот легендарный пухляш скончался.
«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — заявил его владелец в блоге.
А в конце 2023 года умер единственный в России корги-полицейский из Нижнего Новгорода. Узнать побольше о нём можно здесь.