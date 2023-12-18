Умер Пухляш из клипа Little Big. Ему было 29 лет

По информации 112, Красилову стало плохо 17 декабря на работе, он отпросился домой и больше на связь не вышел. В итоге 19-го работодатель приехал к нему, но ему не открыли. В итоге сотрудники МЧС выломали дверь и увидели Дмитрия без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь, которая может быть связана с лишним весом.