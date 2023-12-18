20:40, 18 декабря 2023
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Умер Пухляш из клипа Little Big. Ему было 29 лет
Дмитрий Красилов стал известен после появления в клипе на песню Uno группы Little Big, с которой она должна была поехать на «Евровидение» в 2020 году. Зрителям очень понравился участник видео, они прозвали его Пухляшом. Позже Красилов был ведущим тревел-шоу «Приехали!» на «Муз-ТВ», также он записывал песни. О смерти артиста 18 декабря сообщил телеграм-канал 112.
По информации 112, Красилову стало плохо 17 декабря на работе, он отпросился домой и больше на связь не вышел. В итоге 19-го работодатель приехал к нему, но ему не открыли. В итоге сотрудники МЧС выломали дверь и увидели Дмитрия без признаков жизни.
По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь, которая может быть связана с лишним весом.