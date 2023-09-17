Умер автор хитов «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были»

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил своё образование в Школе-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького.

В начале своей карьеры он работал актёром в кино, а затем переключился на написание песен. Со своей будущей супругой Александрой Пахмутовой он познакомился в начале 1950-х годов, после чего они стали неразлучны и сочинили невероятное количество легендарных песен. Творческая чета прожила вместе более полувека. В 2006 году они отметили 50-летнюю годовщину совместной жизни.

За свою карьеру Александра Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были» и многие другие.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин скончался из-за проблем с сердцем. 61-летний артист уже относительно давно имел серьёзные проблемы со здоровьем. Последнюю неделю он провёл в реанимации московской больницы в крайне тяжёлом состоянии.