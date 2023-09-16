Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. Что известно

«Он (Вячеслав — прим. "Секрета") должен был ехать вместе с нашим движением "Артисты воинам России" на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

Актёрская карьера Гришечкин началась ещё в детстве. В 13 лет он познакомился с режиссером и театральным педагогом Валерием Беляковичем, у которого 2 года занимался в Театре юных москвичей, и уже в 1975 году, ещё будучи школьником, играл в его постановке «Соловей».

Наибольшую известность он получил после роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Помимо «Солдат», Гришечкин получил известность благодаря своим ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада». В общей сложности он снялся в 167 картинах.

Гришечкин был дважды женат. Первый брак, от которого осталась дочь Ольга, закончился разводом. А вторая жена Анна умерла от рака в 2017 году. После её смерти актер впал в глубокую депрессию, что, вероятно, могло сказаться на здоровье.