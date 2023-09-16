Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. Что известно
Российский актёр Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Последнюю неделю перед смертью Гришечкин провел в тяжёлом состоянии в реанимации. В итоге сердце всё же не выдержало. Ещё в начале 2023 года актёр уже попадал в больницу с подозрением на инфаркт. Тогда он даже не мог говорить. Позже он всё же пошёл на поправку, но признался — занимался дома самолечением и с каждым днём ему становилось хуже. Тогда врачи его еле откачали.
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«Он (Вячеслав — прим. "Секрета") должен был ехать вместе с нашим движением "Артисты воинам России" на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.
Актёрская карьера Гришечкин началась ещё в детстве. В 13 лет он познакомился с режиссером и театральным педагогом Валерием Беляковичем, у которого 2 года занимался в Театре юных москвичей, и уже в 1975 году, ещё будучи школьником, играл в его постановке «Соловей».
Наибольшую известность он получил после роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Помимо «Солдат», Гришечкин получил известность благодаря своим ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада». В общей сложности он снялся в 167 картинах.
Гришечкин был дважды женат. Первый брак, от которого осталась дочь Ольга, закончился разводом. А вторая жена Анна умерла от рака в 2017 году. После её смерти актер впал в глубокую депрессию, что, вероятно, могло сказаться на здоровье.