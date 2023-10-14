Умные метки Apple стали оружием сталкеров. Их жертвы подали на компанию коллективный иск

У Apple есть маячки для слежения AirTag, которые изначально разрабатывались, как умные метки для багажа. В последствии их можно было крепить на что угодно — хоть ключи, хоть пульт от телевизора — а потом искать свои вещи с помощью телефона.

Технология интересная и работает на расстоянии, поэтому злоумышленники не смогли пройти мимо. Этими маячками начали активно пользоваться сталкеры. Бриттани Аловонле из Джорджии рассказала, как за её дочерью две недели следили какие-то неизвестные личности. А Лапресия Сандерс из Индианы призналась, что потеряла сына из-за этих маячков. Бывшая девушка подкинула такой её сыну, а потом в удобный момент сбила его на машине.

На Apple подали коллективный иск из-за этих AirTag, которые назвали оружием сталкеров. Против компании выступили более 30 человек, причём не только из США, но и Канады и Ирландии. Они требуют компенсировать им моральный ущерб.

У компании из Купертино сейчас, к слову, всё не слава богу — её новый iPhone 15 внезапно греется даже при самой лёгкой работе, а потом долго не может остыть — более суток.