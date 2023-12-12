Умы россиян захватил хомяк в шляпе. Теперь о нём думают вместо Римской империи
В российском сегменте социальных сетей, а точнее в «Твиттере», всё чаще стал появляться таинственный хомяк в шляпе. С ним создают мемы, его помещают на обложки книг и постеры сериалов. В короткое время он просто захватил интернет, а секрет прост — нетизены решили поддержать несчастного грызуна, против которого высказалась одна девушка.
Одна пользовательница «Твиттера» рассказала, что работала креативным директором у производителя корма для грызунов. Она на своём примере показала, что странные дизайнерские решения зачастую — это не работа креативной команды, а хотелки начальника. Для иллюстрации она показала свой концепт для упаковки корма для хомяков и то, что в итоге вышло.
В финальной версии оказался хомяк в шляпе, чем пользовательница была очень недовольна. Но нетизены её не поддержали — их покорил хомяк, к тому же им стало обидно за грызуна, который никому ничего плохого не сделал. Поэтому они стали продвигать его в массы.
В последний раз соцсети так захватывала Римская империя. Почему она внезапно стала так популярна и почему о ней думают мужчины — можно почитать здесь.