Умы россиян захватил хомяк в шляпе. Теперь о нём думают вместо Римской империи

В финальной версии оказался хомяк в шляпе, чем пользовательница была очень недовольна. Но нетизены её не поддержали — их покорил хомяк, к тому же им стало обидно за грызуна, который никому ничего плохого не сделал. Поэтому они стали продвигать его в массы.

В последний раз соцсети так захватывала Римская империя. Почему она внезапно стала так популярна и почему о ней думают мужчины — можно почитать здесь.