Упал иммунитет? Вот 5 главных причин
Иммунная система — это настоящая защита организма от угрозы в виде инфекций и им подобной нечисти. Но чтобы она хорошо работала, нужно обеспечить соответствующие условия. «АиФ-Томск» напомнило, что убивает иммунитет. Первый его враг — недосып, ибо, пока человек спит, его организм восстанавливается и обновляется, а за короткое время он просто не успевает этого сделать.
Ещё одна причина снижения иммунитета — недостаток физической активности.
Ослабевает иммунитет и из-за ожирения. Чрезмерный вес — дополнительная нагрузка на организм, из-за которой появляются различные заболевания, например диабет и сердечно-сосудистые проблемы.
Временно ослабить иммунные силы организма могут инфекционные болезни , такие как грипп и простуда.
Ну и конечно, влияет плохое питание. Из-за него организм недополучает необходимые витамины и минералы.
При этом плохо влияет не только недоедание, но и переедание, предупредила врач по медицинской профилактике Томского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Подчинёнова. Поэтому важно пересмотреть свой рацион, чтобы помочь организму усилить свои защитные функции.