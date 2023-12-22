Упал иммунитет? Вот 5 главных причин

Иммунная система — это настоящая защита организма от угрозы в виде инфекций и им подобной нечисти. Но чтобы она хорошо работала, нужно обеспечить соответствующие условия. «АиФ-Томск» напомнило, что убивает иммунитет. Первый его враг — недосып, ибо, пока человек спит, его организм восстанавливается и обновляется, а за короткое время он просто не успевает этого сделать.