Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 20:00
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«Упала в серотониновую яму». Собчак пожаловалась на депрессию

Всем нам периодически бывает грустно и тоскливо без причины. Просто у кого-то смена настроения происходит реже, а у кого-то чаще, кто-то до последнего бодрит себя, а кто-то при первых признаках впадает в уныние и идёт в магазин за тортом. Не в лучшей физической и душевной форме сейчас и телеведущая Ксения Собчак. По её словам, начало 2024 года у неё выдалось тяжёлым.
«Упала в серотониновую яму». Собчак пожаловалась на депрессию
© кадр из видео / YouTube-канал Осторожно: Собчак

По словам Собчак, она всегда была позитивной и до последнего бодрила себя, но в конце концов «упала в серотониновую яму».

«Всегда знала про себя, что я — оптимист, что стакан всегда полуполный, что надо улыбаться, идя по битому стеклу, что фильм "Жизнь прекрасна" и есть правильный modus vivendi в драматических ситуациях», — объяснила она. При этом в какой-то момент это всё перестаёт работать, заметила она.

«Вроде убеждаешь себя, заставляешь двигаться вперед, а потом с размаху падаешь в серотониновую яму», — сказала она. Собчак объяснила, что из-за стресса у неё начались проблемы со сном.

Кстати, не исключено, что причиной для переживаний Собчак стала скандальная вечеринка Насти Ивлеевой. После неё Собчак потеряла 15 млн из-за отмены мероприятий.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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