«Упала в серотониновую яму». Собчак пожаловалась на депрессию

По словам Собчак, она всегда была позитивной и до последнего бодрила себя, но в конце концов «упала в серотониновую яму».

«Всегда знала про себя, что я — оптимист, что стакан всегда полуполный, что надо улыбаться, идя по битому стеклу, что фильм "Жизнь прекрасна" и есть правильный modus vivendi в драматических ситуациях», — объяснила она. При этом в какой-то момент это всё перестаёт работать, заметила она.

«Вроде убеждаешь себя, заставляешь двигаться вперед, а потом с размаху падаешь в серотониновую яму», — сказала она. Собчак объяснила, что из-за стресса у неё начались проблемы со сном.

Кстати, не исключено, что причиной для переживаний Собчак стала скандальная вечеринка Насти Ивлеевой. После неё Собчак потеряла 15 млн из-за отмены мероприятий.