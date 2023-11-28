Ургант-старший снова женился. Чувствует себя на 16

Избранницу зовут Елена, и Ургант познакомился с ней ещё в начале 2000-х. Говорит, что пожениться надо было ещё тогда.

«С Леночкой дом обрёл порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно», — отметил он.

Кстати, влюблённые родились в один день — 28 ноября. Урганту исполнилось 67 лет, и, по его мнению, у каждого мужчины в эти годы должна быть супруга.

«Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жён?» — сказал артист.

Он уточнил, что не ощущает возраста и чувствует себя на 16.

В российском шоу-бизнесе до сих пор остаются холостяки, в народе называемые завидными. Например, пока не создал семью 41-летний певец Дима Билан. Его коллега недавно объяснила такое положение дел.