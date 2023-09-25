Ушла из жизни звезда сериала «Глухарь» Ангелина Ноздрина

Ангелину Ноздрину многие телезрители помнят по её ролям в сериалах. К примеру, впервые на экранах она появилась в проекте «Держи меня крепче», где сыграла эпизодическую роль. Затем — в «Мече» выступила в качестве хозяйки квартиры, а в «Глухаре» её увидели в роли Зинаиды Андреевны.

Но лучше всего её знали фанаты театра и драмы, хотя изначально Ноздрина о такой карьере и не думала. Артистка сперва отучилась в библиотечном техникуме Душанбе, Таджикистан и лишь потом задумалась о более творческом пути. Будущая актриса поступила в Таджикский государственный институт на отделение актёров театра и кино.

Всю жизнь Ноздрина провела на подмостках — со студенческих лет она играла в драматическом театре им. Маяковского, где задержалась на целое десятилетие. Затем ей довелось поработать в Оренбургском драматическом театре им. Горького, в Красноярском драматическом театре им. Пушкина и в Омском театре драмы и комедии «Галёрка».

Но основательно закрепиться Ноздриной пришлось именно в Вологодском драматическом театре — ему она посвятила 20 лет своей жизни. В 2022 году она уволилась из театра вместе со своим мужем, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным. К сожалению, вскоре после этого он умер, причём 10 сентября, всего за пару дней до дня рождения супруги. Представители театра о причине смерти распространяться не стали, сообщили лишь, что Таныгин ушёл после тяжёлой, но скоротечной болезни. Он умер в возрасте 72 лет, а спустя год за ним последовала и супруга.

Ноздрина и Таныгин не только жили вместе, но и работали тоже, кочуя из город в город, из театра в театр. Но на телевидении им удалось появиться вместе лишь раз — в сериале «Глухарь», где Таныгин сыграл эпизодическую роль.

Но супруги-артисты — не единственная потеря, которую понесла съёмочная группа сериала. В январе 2022 года в московской квартире обнаружили тело 48-летнего актёра Алексея Гериловича. Россияне запомнили его по роли в сериалах «Глухарь» и «Универ». Мужчина четыре дня не выходил на связь, и обеспокоенные друг решил его проведать.

Оказалось, что артист умер от сердечной недостаточности. Он регулярно занимался спортом, принимал спортивные добавки, но и от алкоголя не отказывался. Вероятно, такая нагрузка стала для его сердца слишком сильной.