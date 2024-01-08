Создатель языка Pascal не дожил всего чуть-чуть до 90-летия

Вирт умер в кругу семьи 1 января 2024 года. В феврале он должен был отметить своё 90-летие.

Учёный создал не только Pascal, но ещё и другие языки программирования — Modula-2 и Oberon. В 1984 году он получил премию Тьюринга — самую престижную в области информатики.

«Работа и энтузиазм Вирта сыграли фундаментальную роль в развитии мира информационных технологий. По сей день его достижения оказали решающее влияние на информатику и поколения программистов», — написали сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

А на днях в Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Алексей Аджубей. Ему было 69 лет.