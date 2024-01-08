Создатель языка Pascal не дожил всего чуть-чуть до 90-летия
Pascal — всемирно известный язык программирования, один из самых популярных. Его до сих пор используют для обучения в старших классах школ и на первых курсах вузов. В 1970 году его придумал швейцарский учёный Никлаус Вирт. О смерти информатика сообщила швейцарская высшая техническая школа Цюриха, где он много лет был профессором. Причину смерти не назвали.
Вирт умер в кругу семьи 1 января 2024 года. В феврале он должен был отметить своё 90-летие.
Учёный создал не только Pascal, но ещё и другие языки программирования — Modula-2 и Oberon. В 1984 году он получил премию Тьюринга — самую престижную в области информатики.
«Работа и энтузиазм Вирта сыграли фундаментальную роль в развитии мира информационных технологий. По сей день его достижения оказали решающее влияние на информатику и поколения программистов», — написали сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
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