Жизнь
02:00, 16 ноября 2023
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Устали менять телефоны? Как простая привычка может спасти гаджет от преждевременной смерти

Редко кому хочется тратиться на новый смартфон раз в год — и этот вроде бы жалко, почти не использовался, и денег особо нет. Поэтому хочется, чтобы телефон как можно дольше работал, но и не выносил мозг различными ошибками и подвисаниями. Как это сделать успешно — далее в материале.

Freepik

Freepik

Специалист сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, как именно можно продлить жизнь телефона, при этом не прикладывая каких-то особых усилий.

  1. Нужно выключать смартфон раз в неделю на несколько минут, а лучше часов. Мобильные девайсы работают как компьютеры, и им требуется перезагрузка и отдых, чтобы обновить системные ресурсы.
  2. Стоит заряжать телефон уже при 75% заряда аккумулятора, не стоит ждать 25% или ниже. Такое насилие над батареей только отучит её держать заряд, и в будущем хозяин телефона будет жить от розетки до розетки.
  3. Нужно чистить телефон от неактуальных приложений и медиафайлов, а ещё сбрасывать кеш мессенджеров, чтобы смартфон летал и не тратил зря ресурсы процессора и оперативной памяти.
  4. Стоит отключать геопозицию, когда она не нужна, и лишние push-уведомления.
  5. Нужно вовремя устанавливать системные обновления, потому что они защищают слабые места смартфона и зачастую корректируют работу батареи. Лучше поставить автообновление системы.
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