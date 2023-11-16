Устали менять телефоны? Как простая привычка может спасти гаджет от преждевременной смерти

Редко кому хочется тратиться на новый смартфон раз в год — и этот вроде бы жалко, почти не использовался, и денег особо нет. Поэтому хочется, чтобы телефон как можно дольше работал, но и не выносил мозг различными ошибками и подвисаниями. Как это сделать успешно — далее в материале.