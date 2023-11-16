02:00, 16 ноября 2023
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Устали менять телефоны? Как простая привычка может спасти гаджет от преждевременной смерти
Редко кому хочется тратиться на новый смартфон раз в год — и этот вроде бы жалко, почти не использовался, и денег особо нет. Поэтому хочется, чтобы телефон как можно дольше работал, но и не выносил мозг различными ошибками и подвисаниями. Как это сделать успешно — далее в материале.
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Специалист сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, как именно можно продлить жизнь телефона, при этом не прикладывая каких-то особых усилий.
- Нужно выключать смартфон раз в неделю на несколько минут, а лучше часов. Мобильные девайсы работают как компьютеры, и им требуется перезагрузка и отдых, чтобы обновить системные ресурсы.
- Стоит заряжать телефон уже при 75% заряда аккумулятора, не стоит ждать 25% или ниже. Такое насилие над батареей только отучит её держать заряд, и в будущем хозяин телефона будет жить от розетки до розетки.
- Нужно чистить телефон от неактуальных приложений и медиафайлов, а ещё сбрасывать кеш мессенджеров, чтобы смартфон летал и не тратил зря ресурсы процессора и оперативной памяти.
- Стоит отключать геопозицию, когда она не нужна, и лишние push-уведомления.
- Нужно вовремя устанавливать системные обновления, потому что они защищают слабые места смартфона и зачастую корректируют работу батареи. Лучше поставить автообновление системы.