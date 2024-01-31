«Уволенный» из-за читателя-алкаша библиотечный кот Маркиз нашёл новый дом

О том, что Маркиза приютила заведующая учреждения Елена Акинова, рассказали в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа столицы. Там добавили, что кот прекрасно себя чувствует.

Сама теперь уже хозяйка животного продемонстрировала новую жизнь Маркиза серией фотографий на свой странице во «ВКонтакте». Она сняла его в домашней обстановке.

Женщина написала, что Маркиз теперь у неё дома, всех очень любит и передаёт огромный привет.

В ОКЦ пояснили, что кота пришлось выселить из библиотеки из-за многочисленных обращений одного из посетителей. Ему не нравилось, что животное свободно ходит по библиотеке.

Акинова рассказала «Подъёму», что понимает, о каком читателе идёт речь. По словам заведующей, он жалуется уже почти 2 года — начал с неё и других сотрудников, в итоге добрался и до кота. А активизировался мужчина после того, как она не дала ему выпить в библиотеке.

Кота убрали «для обеспечения комфорта и безопасности читателей», уточнили в ОНЦ. Сами посетители возмутились таким переменам.

«Жалоб на него никогда не поступало. Он у нас привит, имеет медкнижку, чистый кот, хороший, добрый. Все дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него», — рассказала Акинова.

В защиту кота даже выступил председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, проживание котов в культурных учреждениях страны уже становится обычной практикой. Чиновник удивился, что руководство библиотеки приняло решение выселить кота, и выразил надежду, что его вернут.

«И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота», — сказал он.

Козлов, судя по всему, имел в виду Твикса, который не доехал домой на поезде. В пути пушистик вылез из переноски и стал разгуливать по вагону. Проводница не дозвалась хозяина и выбросила кота на улицу, пока поезд стоял в Кирове.

Твикса искали сотни волонтёров, но обнаружить его живым, к сожалению, не удалось. После этой истории для проводников ввели новые правила по реагированию на животных в поезде.