Уволиться без отработки реально. Рассказываем как

Что такое отработка перед увольнением и зачем она нужна

Под отработкой обычно понимают срок, за который сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию, — 14 календарных дней.

Это не пустой каприз: обычно это время используют, чтобы работник смог завершить и передать свои дела коллегам или научить преемника выполнять свои обязанности. Кроме того, если работодатель не был заранее предупреждён о намерении человека покинуть компанию, две недели — это объективный минимум, за который можно попытаться нанять нового сотрудника на освободившуюся вакансию и минимально подготовить его.

По своей воле уволиться одним днём нельзя, если только не согласится работодатель (об этом ниже). Но закон не обязывает именно отработать две недели после даты подачи заявления об уходе.

Какие есть основания для увольнения без отработки

Сотрудник может попросить работодателя уволить его ранее, чем через две недели. Если работодатель согласится, никаких дополнительных соглашений для этого заключать не надо, и нарушением Трудового кодекса это не считается.

Есть и другие законные основания для увольнения без отработки:

работник поступает в учебное заведение;

уходит на пенсию;

уходит в армию;

если его супруга/супругу направляют за границу;

если его супруга/супругу направляют к новому месту службы (для военных, врачей и т. д.);

если есть тяжелобольной родственник и за ним требуется уход;

А также сотрудник имеет право не отрабатывать две недели, если работодатель нарушил Трудовой кодекс и это доказано судом, трудовой инспекцией или иным компетентным органом.

Пишем заявление на увольнение без отработки

Если вы договорились о быстром увольнении с руководителем, в заявлении нужно написать:

«Прошу уволить по соглашению сторон на основании пункта 1 статьи 77 ТК РФ».

Но соглашение может быть и неформальным, то есть в качестве основания будет указано «по собственному желанию», а начальство просто не будет требовать отработки.

Если есть уважительная причина для ухода без отработки, к заявлению об увольнении надо прикрепить подтверждающие документы.

А вот если работодатель нарушает закон, то сначала надо подать жалобу в трудовую комиссию или инспекцию, которые фиксируют нарушение, и только потом увольняться, основанием будет заключение трудовой комиссии. Но сроки ожидания это сократит ненамного.

«По нашей практике, 100%-ным аргументом для трудовой инспекции является только нарушение работодателем Трудового кодекса. Хорошо, если этот факт доказан в суде или зафиксирован как-то иначе», — пояснил Александр Гапеенков.

Как избежать отработки, если нет оснований уйти сразу

Один из законных способов избежать появлений на работе после заявления об увольнении — оплачиваемый отпуск, если у вас есть достаточно неотгулянных дней. Но есть и подводные камни.

Если отпуск запланирован на нужные даты по графику, вам обязаны его предоставить. В противном случае вам с полным правом могут отказать. Исключением станут только супруги военнослужащих, многодетные родители, беременные перед декретным отпуском и родители ребёнка с инвалидностью, ветераны (и некоторые другие категории) — они по закону имеют право уйти в отпуск в любой день.

Чтобы гарантированно не лишиться отпуска и возможности «прогулять» отработку, заявление на имя начальника надо подавать в первый день отпуска, иначе работодатель может вас просто не отпустить на заслуженный отдых и не подписать соответствующий приказ. Вызвать на работу без вашего согласия из отпуска вас не смогут, как и уволить по каким-либо другим причинам.

Аналогичным образом действует больничный. Пока он открыт, вас не могут уволить, кроме как по собственному желанию, или вызвать на работу.

Наконец, можно попытаться уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Правда, работодатель такой отпуск может не одобрить. Взять отпуск без согласия работодателя тоже можно, но только по уважительной причине или в соответствии с внутренними документами компании.

Получить до 5 календарных дней отпуска можно:

при рождении ребёнка;

при регистрации брака;

при смерти близких родственников.

Также работодатель не вправе отказать в отпуске пенсионеру. Они могут брать ещё до 14 календарных дней за свой счёт в дополнение к ежегодному оплачиваемому отпуску. То же справедливо для участников ВОВ и работников с инвалидностью.

Наконец, работодатель не сможет отказать в отпуске тем, чьи родственники погибли или получили серьёзную травму на службе, если это военные, пожарные или таможенники.

Если же после заявления об увольнении просто перестать приходить на работу, отправив в неоплачиваемый отпуск самого себя, последствия будут такими же, как если пропускать работу в обычные дни: лишение зарплаты и премии или даже увольнение по статье за прогулы.

Когда срок отработки сокращается

Если вы пока ещё находитесь на испытательном сроке, можно сократить период отработки до трёх дней.

Также отделаться тремя днями можно, если вы: