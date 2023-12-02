В 2024 году сильнейшая вспышка на Солнце оставит людей без интернета. Уже страшно?

Как рассказал лидер учёной группы физик Дибьенду Нанди, каждые 11 лет на Солнце случается солнечный максимум, из-за которого и происходят вспышки. Исследователи NASA прогнозировали его на конец 2025 года, но индийские учёные уверены, что этот максимум случится гораздо раньше — в начале 2024-го.

Из-за него на Солнце образуются пятна, которые в итоге и приведут к вспышкам и выбросам энергии в сторону Земли. Именно из-за этого и происходят магнитные бури, которые могут навредить спутникам и другой чувствительной технике. Поэтому может выйти из строя интернет по всему миру, причём на несколько недель.

Но будет и плюс — красивые северные сияния. Магнитные бури и сияния обычно идут рука об руку. Например, 30 ноября и 1 декабря москвичи могли как раз понаблюдать за таким, во время сильнейшей бури года.