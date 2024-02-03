Опубликовано 03 февраля 2024, 12:00
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В Америке в День сурка умер один из предсказывающих весну сурков
Россияне порой называют днём сурка свою жизнь — из-за похожести одного дня на другой. Тем не менее есть у него и более широкое значение — в США и Канаде это праздник, который отмечают 2 февраля. Задача в этот день одна — наблюдать за сурком, который предсказывает наступление весны. Считается, что она окажется ранней, если он вылезет из норки и не увидит своей тени. В штате Кентукки роль такого метеоролога выполнял сурок Мейджор. В свой праздник в 2024 году он умер.
Мейджору было 10 лет. Ещё малышом он начал жить в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит.
Печальную новость сообщил американский телеканал LEX 18. В ночь на 2 февраля сурок умер из-за возраста и проблем с сердцем. Сотрудники рассказали, что он до последнего был полон энергии и навсегда останется в их сердцах.
2 февраля обязанности Мейджора перешли другому сурку — Джози Берроуз. Она уже благополучно предсказала весну.
Подробнее о Дне сурка можно узнать из нашего материала.