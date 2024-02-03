В Америке в День сурка умер один из предсказывающих весну сурков

Мейджору было 10 лет. Ещё малышом он начал жить в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит.

Печальную новость сообщил американский телеканал LEX 18. В ночь на 2 февраля сурок умер из-за возраста и проблем с сердцем. Сотрудники рассказали, что он до последнего был полон энергии и навсегда останется в их сердцах.

2 февраля обязанности Мейджора перешли другому сурку — Джози Берроуз. Она уже благополучно предсказала весну.

Подробнее о Дне сурка можно узнать из нашего материала.