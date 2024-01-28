В чём смысл Великого поста и почему это не просто диета? Объясняем

Какой пост — Великий и почему

В основе Великого поста — идея подражания посту Иисуса Христа, который 40 дней провёл в пустыне в строгих ограничениях и молитве, перед тем как отправиться проповедовать.

Глубинный смысл поста в том, чтобы человек оказался один на один с самим собой, обратил внимание на свою духовную жизнь.

Святитель Феофан Затворник писал, что человеческая жизнь без веры в Бога уподобляется стружке, «завивающейся вокруг собственной пустоты», и человек стремится заглушить ощущение бессмысленности жизни удовольствиями. Пост нужен для того, чтобы пожить без этого «наркоза».

Почему пост не просто диета

Важно отличать пост от диеты. Ограничение рациона — не главная составляющая поста.

Иоанн Златоуст, один из известных христианских богословов, писал: «Итак, что ты, брат, собрал при помощи поста? Не говори мне, что "я столь много дней постился, того и другого не съел, не пил вина, претерпел нечистоту", но покажи мне, сделался ли ты кротким, между тем как был гневливым, и сделался ли человеколюбивым, между тем как до того был жестоким, потому что, если ты упоён гневом, то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри — зависть и корыстолюбие, то какая польза от питья воды?»

А вот что об этом говорят современные священники:

«Поститься может любой человек. Другой вопрос — какова цель поста у неверующего. Великий пост — это время серьёзной духовной работы над собой... Важно понимать, что пост — это не диета. А диета назначается врачом. Мы ограничиваем себя в еде по нескольким причинам: чтобы пища не отягощала тело, а душа, обратившись к Господу, возвысилась в молитве. Также пост — это время милосердия. Мы экономим на себе, чтобы помочь тем, кто нуждается в этом», — отмечал протоиерей Александр Шимбалев.