В деле Аяза Шабутдинова появились новые пострадавшие. Сколько их вообще там?
На блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений о мошенничестве, рассказал председатель «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалёв. Полиция приняла все обращения на рассмотрение. Всего с 2021 года на бизнес-тренера поступило уже больше 100 таких заявлений, только в 2023-м их было 53 без учёта новых 12. Основатель «Лайк центра» арестован по подозрению в мошенничестве. Защита утверждает, что Аяз просто занимался бизнесом.
Агентство «Москва»
«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения», — сказал Ковалёв РИА «Новости».
Как отмечает RTVI, с 2021 года на Шабутдинова подали 94 судебных иска, из которых 53 — в 2023-м. Заявители утверждают, что им «продали воздух» и оставили один на один с кучей долгов. Однако более чем в 30% случаев суды отказывали людям в возвращении денег за оплаченные курсы. Полностью остались удовлетворены решением судов лишь 5% заявителей, а 22% продолжаются судиться, подсчитало издание.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день арестовали. Инфобизнесмену и блогеру предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
Как утверждает защита Шабутдинова, обвинение базируется на том, что действия Аяза не связаны с предпринимательской деятельностью. Однако потерпевшие покупали обучение у компании «Like Центр», а также подписывали договоры с ней. Это указывает на предпринимательскую деятельность. По мнению адвокатов, Шабутдинов может нести только гражданско-правовую ответственность — то есть его могут просто обязать возместить убытки или компенсировать моральный вред.
Ранее одна из бывших учениц Шабутдинова рассказала журналистам, что на семинарах инфобизнесмена людей поили странным кофе. Он вызывал «эйфорию».