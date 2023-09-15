В Финляндию на российских машинах теперь не въехать. Какие ещё страны ввели подобный запрет

В Финляндию на авто с российской регистрацией теперь нельзя

Валтонен заявила, что власти страны готовы расширять санкции в отношении России и анонсировала новый запрет.

«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещён», — сказала она.

С полуночи 16 сентября 2023 года простые россияне не смогут въехать на машине с регистрацией РФ, кроме:

российских дипломатов на легковых авто;

россиян, въезжающих в Финляндию по гуманитарным причинам;

граждан ЕС (с двойным гражданством — тоже) и членов их семей, которые постоянно живут в России.

Ограничения коснутся и автомобилей с российской регистрацией, которые уже ездят по территории Финляндии. Их нужно вывезти до 16 марта 2024 года. Это также объявила Валтонен.

Конфисковывать транспортные средства (ТС) россиян финские власти не собираются.

«В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только в связи с уголовным делом, и никаких изменений в этом вопросе на данном этапе не рассматривается», — уточнила глава МИД.

Куда ещё не въехать на авто с российскими номерами

Сначала 11 сентября Литва закрыла въезд для зарегистрированных в России машин. Исключение — транзитные в Калининградскую область или из неё.

12 сентября день аналогичное решение приняла Латвия. Правда, речи о транзите в этом случае не шло — наоборот, всё ещё жёстче: в случае отказа въезжающих вернуться в Россию или Белоруссию таможенники могут конфисковывать автомобили.

А уже 13 сентября перестала пускать машины с российской госрегистрацией и Эстония.

Запрет Евросоюза

Европейская комиссия (высший орган исполнительной власти Европейского союза) 10 сентября запретила въезжать на территорию стран, входящих в его состав, на зарегистрированных в России автомобилях.

Если ТС подпадает под таможенный код 8703 (легковые авто и другие ТС, предназначенные для перевозки до 10 человек) — ввоз запрещён.

Но средствами передвижения дело не ограничилось. Даже если вы не умеете водить, да и вообще никогда в авто не сидели, не получится проехать в страну Евросоюза с этими вещами:

мобильный телефон;

чемодан;

ноутбук;

фотокамера;

косметика;

средства ухода и гигиены: шампунь, зубная паста, туалетная бумага;

изделия из кожи и меха;

полудрагоценные и драгоценные камни.

Кроме авто, под запрет попали яхты, а также прицепы и полуприцепы для перевозки грузов.