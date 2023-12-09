В Голливуде неизвестные обнесли дом Киану Ривза. Они украли кое-что очень опасное
Голливудскому актёру Киану Ривзу обычно достаются роли суровых и смертоносных героев, однако в жизни он очень приятный и неконфликтный человек. Может, именно поэтому грабители совсем его не боятся и вламываются в его дом уже в третий раз. Предыдущие налёты случились давно, в 2014 году. Видимо, кто-то решил, что актёр слишком спокойно живёт.
Как полиция сообщила журналистам, вечером 6 декабря в Лос-Анджелесе неизвестные в лыжных масках ворвались в дом популярного голливудского актёра. Самого Ривза дома не было, поэтому с ним ничего не случилось (хотя вряд ли налётчики рискнули бы серьёзно навредить звезде).
Вечером в полицию поступил анонимный звонок, что в дом актёра проникли неизвестные. Силовики прибыли мгновенно, но никого не обнаружили. Спустя несколько часов им поступил сигнал от охранной системы дома, что кто-то залез в дом Ривза. Камеры зафиксировали, как грабители разбили окно и проникли внутрь.
Сразу стало понятно, что преступники украли огнестрельное оружие, которое хранилось у актёра дома. Пропало ли что-то ещё — пока не известно.
Вероятно, первый звонок тоже совершили воры, чтобы полиция потеряла бдительность и во второй раз не приехала. Хитрая схема, но не хитрее той, что провернул подмосковный вор. Он притворялся бомжом и собирал бутылки под окнами квартиры, которую хотел обнести.