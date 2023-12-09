В Голливуде неизвестные обнесли дом Киану Ривза. Они украли кое-что очень опасное

Как полиция сообщила журналистам, вечером 6 декабря в Лос-Анджелесе неизвестные в лыжных масках ворвались в дом популярного голливудского актёра. Самого Ривза дома не было, поэтому с ним ничего не случилось (хотя вряд ли налётчики рискнули бы серьёзно навредить звезде).

Вечером в полицию поступил анонимный звонок, что в дом актёра проникли неизвестные. Силовики прибыли мгновенно, но никого не обнаружили. Спустя несколько часов им поступил сигнал от охранной системы дома, что кто-то залез в дом Ривза. Камеры зафиксировали, как грабители разбили окно и проникли внутрь.

Сразу стало понятно, что преступники украли огнестрельное оружие, которое хранилось у актёра дома. Пропало ли что-то ещё — пока не известно.

Вероятно, первый звонок тоже совершили воры, чтобы полиция потеряла бдительность и во второй раз не приехала. Хитрая схема, но не хитрее той, что провернул подмосковный вор. Он притворялся бомжом и собирал бутылки под окнами квартиры, которую хотел обнести.