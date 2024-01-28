Родителям напомнили о росте материнского капитала с 1 февраля

Кроме того, в феврале вступает в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. Теперь должники и кредиторы смогут взаимодействовать через «Госуслуги», а контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору налогов смогут судебные приставы.

Ещё с февраля банки будут бесплатно оповещать россиян об истечении срока вкладов. Также вступят в силу законы:

о добровольной пожарной охране (направлен на развитие волонтёрской деятельности);

о дополнительных мерах по защите гостайны (для тех, кого призвали на военные сборы или военную службу, допуск к гостайне будет упрощён);

о сертификации низкоуглеродных источников энергии.

Плюс изменения произойдут в правилах регулирования хостинга (услуги по размещению сайтов) и в порядке установления границ населённых пунктов.

О новых правилах получения маткапитала читайте тут.