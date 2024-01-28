Опубликовано 28 января 2024, 16:00
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Родителям напомнили о росте материнского капитала с 1 февраля
С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексируют на 7,4%. Выплата за первого ребёнка в результате составит 630 400 рублей, а за второго доплатят ещё 202 600. При этом если вы получаете маткапитал сразу за двоих малышей, сумма выплаты будет равна 833 000 рублей. Плюс с 1 февраля увеличится размер ежемесячной страховой выплаты в случае травмы на производстве, единовременного пособия при рождении ребёнка и многих других денежных льгот.
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Кроме того, в феврале вступает в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. Теперь должники и кредиторы смогут взаимодействовать через «Госуслуги», а контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору налогов смогут судебные приставы.
Ещё с февраля банки будут бесплатно оповещать россиян об истечении срока вкладов. Также вступят в силу законы:
- о добровольной пожарной охране (направлен на развитие волонтёрской деятельности);
- о дополнительных мерах по защите гостайны (для тех, кого призвали на военные сборы или военную службу, допуск к гостайне будет упрощён);
- о сертификации низкоуглеродных источников энергии.
Плюс изменения произойдут в правилах регулирования хостинга (услуги по размещению сайтов) и в порядке установления границ населённых пунктов.
О новых правилах получения маткапитала читайте тут.
Автор:Анна Рожкова
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