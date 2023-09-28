В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям с детьми. Но есть нюанс

Возможные нововведения в Земельный кодекс РФ, по мнению депутатов ЛДПР и главы фракции Леонида Слуцкого, будут необычайно полезны для улучшения качества жизни россиян.

Депутаты заявили, что выдача участка имеет множество плюсов, например:

у семей повысится благосостояние;

укрепится здоровье;

участок поможет основать родовую усадьбу;

повысит рождаемость;

простимулирует всестороннее развитие.

Лидер фракции заявил, что пора уже отказаться от урбанизации мегаполисов и начать развивать современную малоэтажную застройку за городом. По его мнению, именно в пригороде комфортнее растить детей, чем в городах и «человейниках».

Судьба инициативы пока непонятна, однако в правительстве уже отнеслись к ней без особого энтузиазма. Там заявили, что в Земельном кодексе РФ уже есть категории граждан, которые могут получить землю бесплатно, и перечислены все условия для этого, а предложение ЛДПР мало что изменит.