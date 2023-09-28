Жизнь
13:45, 28 сентября 2023
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В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям с детьми. Но есть нюанс

Депутаты от фракции ЛДПР захотели улучшить жизнь семейным парам и выдвинули инициативу: вручать каждой семье, которая прожила в браке более 10 лет и имеет одного и более детей, земельный участок. Ни о размере участков, ни об их отдалённости от города ничего не известно, зато оформляться он будет как общая долевая собственность родителей и детей.

В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям с детьми. Но есть нюанс
© Michael Maughon / Unsplash

Возможные нововведения в Земельный кодекс РФ, по мнению депутатов ЛДПР и главы фракции Леонида Слуцкого, будут необычайно полезны для улучшения качества жизни россиян.

Депутаты заявили, что выдача участка имеет множество плюсов, например:

  • у семей повысится благосостояние;
  • укрепится здоровье;
  • участок поможет основать родовую усадьбу;
  • повысит рождаемость;
  • простимулирует всестороннее развитие.

Лидер фракции заявил, что пора уже отказаться от урбанизации мегаполисов и начать развивать современную малоэтажную застройку за городом. По его мнению, именно в пригороде комфортнее растить детей, чем в городах и «человейниках».

Судьба инициативы пока непонятна, однако в правительстве уже отнеслись к ней без особого энтузиазма. Там заявили, что в Земельном кодексе РФ уже есть категории граждан, которые могут получить землю бесплатно, и перечислены все условия для этого, а предложение ЛДПР мало что изменит.

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