В Госдуме выступили с предложением по Старому Новому году. Многим понравится

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных на Старый Новый год», — сказал Чаплин РИА «Новости».

К тому же многие россияне этот праздник не игнорируют, отметил он. Люди устраивают дома застолье и созывают гостей, несмотря на рабочие будни.

Депутат возглавляет Союз дачников Подмосковья. По его словам, дачникам тоже будет полезен выходной на Старый Новый год, потому что они смогут выехать на участок и проверить своё имущество перед крещенскими морозами.

Старый Новый год — неофициальный праздник. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Дата из года в год не меняется. Она отсылает к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. То есть старый Новый год — это тот же Новый год, но который наступает по старому, дореволюционному стилю.

В 2024 году 14 января выпадает на воскресенье, поэтому многие и так не будут работать в этот день. А сразу на следующий день придётся идти на работу.