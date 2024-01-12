В Госдуме выступили с предложением по Старому Новому году. Многим понравится
Депутат Госдумы Никита Чаплин предложил сделать Старый Новый год выходным днём. По словам парламентария, многие россияне отмечают этот праздник. Выходной позволит им расслабиться, устроить разгрузку, а также адаптироваться к рабочим будням. При этом число нерабочих дней увеличивать не надо — достаточно перенести один из длинных выходных на 13 января.
«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных на Старый Новый год», — сказал Чаплин РИА «Новости».
К тому же многие россияне этот праздник не игнорируют, отметил он. Люди устраивают дома застолье и созывают гостей, несмотря на рабочие будни.
Депутат возглавляет Союз дачников Подмосковья. По его словам, дачникам тоже будет полезен выходной на Старый Новый год, потому что они смогут выехать на участок и проверить своё имущество перед крещенскими морозами.
Старый Новый год — неофициальный праздник. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января. Дата из года в год не меняется. Она отсылает к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. То есть старый Новый год — это тот же Новый год, но который наступает по старому, дореволюционному стилю.
В 2024 году 14 января выпадает на воскресенье, поэтому многие и так не будут работать в этот день. А сразу на следующий день придётся идти на работу.