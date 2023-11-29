В какой обуви встречать Новый год? Поройтесь в шкафу — она у вас точно есть

Новый год всё ближе, и многие модницы уже начинают продумывать наряд. И тут встаёт вопрос: нужно ли покупать отдельную обувь, чтобы потанцевать под ёлкой одну ночь в году? Фэшн-эксперты советуют не тратиться на туфли к Новому году. Ведь обувь, которая подойдёт к любому образу, уже есть в вашем шкафу. Журнал Marie Claire перечислил 6 пар базовой обуви, которая идеально впишется в новогодний лук.