12:00, 29 ноября 2023
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В какой обуви встречать Новый год? Поройтесь в шкафу — она у вас точно есть
Новый год всё ближе, и многие модницы уже начинают продумывать наряд. И тут встаёт вопрос: нужно ли покупать отдельную обувь, чтобы потанцевать под ёлкой одну ночь в году? Фэшн-эксперты советуют не тратиться на туфли к Новому году. Ведь обувь, которая подойдёт к любому образу, уже есть в вашем шкафу. Журнал Marie Claire перечислил 6 пар базовой обуви, которая идеально впишется в новогодний лук.
Вот какая обувь отлично подойдёт для вечеринки в честь Нового года:
- Босоножки. В праздничный образ можно вписать как классические чёрные или бежевые босоножки, так и модели с перьями, длинными завязками или кристаллами и бисером. Сочетать их можно с вечерними платьями, брючными костюмами и пёстрыми мини.
- Лодочки. Эти туфли ещё никогда никого не подводили. Их можно сочетать с любым нарядом — от спортивных серых джоггеров до облегающих платьев с разрезами.
- Ботильоны. Танцевать в такой обуви всю ночь напролёт одно удовольствие, когда она на невысоком устойчивом каблуке. В тренде модели с острым или квадратным мысом, в лаконичном дизайне.
- Балетки были мастхэвом лета-2023. Для новогодней вечеринки они тоже подойдут, но учитывайте длину своего наряда.
- Лоферы на плоском ходу или на небольшом каблуке. Будут идеально сочетаться с платьями в длине мини или миди, а также с костюмами из юбок и брюк.
- Сапоги до колена. Эффектный образ можно создать, сочетая их с платьями или мини-юбками.