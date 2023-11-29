Жизнь
12:00, 29 ноября 2023
1 мин.

В какой обуви встречать Новый год? Поройтесь в шкафу — она у вас точно есть

Новый год всё ближе, и многие модницы уже начинают продумывать наряд. И тут встаёт вопрос: нужно ли покупать отдельную обувь, чтобы потанцевать под ёлкой одну ночь в году? Фэшн-эксперты советуют не тратиться на туфли к Новому году. Ведь обувь, которая подойдёт к любому образу, уже есть в вашем шкафу. Журнал Marie Claire перечислил 6 пар базовой обуви, которая идеально впишется в новогодний лук.

В какой обуви встречать Новый год? Поройтесь в шкафу — она у вас точно есть
© Freepik

Вот какая обувь отлично подойдёт для вечеринки в честь Нового года:

  • Босоножки. В праздничный образ можно вписать как классические чёрные или бежевые босоножки, так и модели с перьями, длинными завязками или кристаллами и бисером. Сочетать их можно с вечерними платьями, брючными костюмами и пёстрыми мини.
  • Лодочки. Эти туфли ещё никогда никого не подводили. Их можно сочетать с любым нарядом — от спортивных серых джоггеров до облегающих платьев с разрезами.
  • Ботильоны. Танцевать в такой обуви всю ночь напролёт одно удовольствие, когда она на невысоком устойчивом каблуке. В тренде модели с острым или квадратным мысом, в лаконичном дизайне.
  • Балетки были мастхэвом лета-2023. Для новогодней вечеринки они тоже подойдут, но учитывайте длину своего наряда.
  • Лоферы на плоском ходу или на небольшом каблуке. Будут идеально сочетаться с платьями в длине мини или миди, а также с костюмами из юбок и брюк.
  • Сапоги до колена. Эффектный образ можно создать, сочетая их с платьями или мини-юбками.
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.