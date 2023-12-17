Жизнь
20:40, 17 декабря 2023
1 мин.

Отель весом 220 тонн передвинули с помощью мыла

Тем, что дома реально двигать, уже мало кого можно удивить. Распространена такая практика была, например, в Москве в советское время — перемещали здания в том числе с Тверской улицы. Канадским строителям удалось сделать аналогичное, только нестандартным способом. Они использовали то, что есть в каждом доме, — обычные куски мыла, правда довольно крупненькие.

Отель весом 220 тонн передвинули с помощью мыла
© Скриншот/YouTube-канал CBC Nova Scotia

Перспектива отеля 1826 года постройки была не очень радостной. Власти хотели его снести, но владельцы уговорили перетащить здание к дороге и поставить на новый фундамент.

В итоге строители протянули под отелем весом 220 тонн стальной каркас, но не стали двигать его по специальным роликам, а решили, что он может проскользить по мылу. Всё удалось, для этого понадобилось 700 кусков.

Ещё удивительные новости из-за границы: женщину из США суд приговорил к работе в фастфуде, а мужчина оттуда же выжил после падения с 300-метровой скалы.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.