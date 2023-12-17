Отель весом 220 тонн передвинули с помощью мыла

Перспектива отеля 1826 года постройки была не очень радостной. Власти хотели его снести, но владельцы уговорили перетащить здание к дороге и поставить на новый фундамент.

В итоге строители протянули под отелем весом 220 тонн стальной каркас, но не стали двигать его по специальным роликам, а решили, что он может проскользить по мылу. Всё удалось, для этого понадобилось 700 кусков.

Ещё удивительные новости из-за границы: женщину из США суд приговорил к работе в фастфуде, а мужчина оттуда же выжил после падения с 300-метровой скалы.