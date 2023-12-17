Отель весом 220 тонн передвинули с помощью мыла
Тем, что дома реально двигать, уже мало кого можно удивить. Распространена такая практика была, например, в Москве в советское время — перемещали здания в том числе с Тверской улицы. Канадским строителям удалось сделать аналогичное, только нестандартным способом. Они использовали то, что есть в каждом доме, — обычные куски мыла, правда довольно крупненькие.
Перспектива отеля 1826 года постройки была не очень радостной. Власти хотели его снести, но владельцы уговорили перетащить здание к дороге и поставить на новый фундамент.
В итоге строители протянули под отелем весом 220 тонн стальной каркас, но не стали двигать его по специальным роликам, а решили, что он может проскользить по мылу. Всё удалось, для этого понадобилось 700 кусков.
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