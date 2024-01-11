Жизнь
05:00, 11 января 2024
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В Китае миллионер 20 лет притворялся бедным. Сын мечтал помочь ему выплатить долги

Китаец, который вырос в бедной семье, сейчас, вероятно, прославится на весь мир. Дело в том, что только в 20 лет он узнал, что на самом деле у его родителей нет проблем с деньгами. Наоборот, всё лучше некуда: отец — миллионер, у него шикарный особняк и восемь машин. Теперь парень может перестать переживать о том, что папе нужно помочь разделаться с долгами.

В Китае миллионер 20 лет притворялся бедным. Сын мечтал помочь ему выплатить долги
© Скриншот с сайта douyin.com

Китаец рассказал, что его отец всегда подчёркивал бедность, в которой они живут, и плакал из-за своих долгов. Поэтому парень хотел после окончания учёбы найти работу с хорошей зарплатой, чтобы помочь отцу финансово.

В итоге с поиском не заладилось, и неожиданно отец предложил ему продолжить своё дело, ну и рассказал всё как есть.

Теперь парень работает в компании родителя, но шиковать не начал — получает немного, ездит на работу на электромотоцикле.

Ранее мы рассказывали историю американца, который разбогател благодаря участию в лотерее. Правда, о выигрыше мужчина узнал позже, чем мог бы, — он забыл про то, что купил билет.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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