В Китае миллионер 20 лет притворялся бедным. Сын мечтал помочь ему выплатить долги

Китаец рассказал, что его отец всегда подчёркивал бедность, в которой они живут, и плакал из-за своих долгов. Поэтому парень хотел после окончания учёбы найти работу с хорошей зарплатой, чтобы помочь отцу финансово.

В итоге с поиском не заладилось, и неожиданно отец предложил ему продолжить своё дело, ну и рассказал всё как есть.

Теперь парень работает в компании родителя, но шиковать не начал — получает немного, ездит на работу на электромотоцикле.

Ранее мы рассказывали историю американца, который разбогател благодаря участию в лотерее. Правда, о выигрыше мужчина узнал позже, чем мог бы, — он забыл про то, что купил билет.