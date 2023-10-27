В квартире притаилась плесень? Что произойдёт со здоровьем жильца — объяснил врач

Признаки, что в квартире плесень

Если в вашей квартире есть плесень, это необязательно означает, что вы должны её увидеть. Порой догадаться о её появлении можно лишь по сопутствующим признакам:

затхлый запах;

тёмные пятна на стенах или потолке;

отошли обои;

тёмные пятна на стенах или потолке;

тёмный или чёрный осадок;

вы стали часто кашлять или сильнее уставать;

обострилась аллергия или астма.

«Токсичность плесени может оказать существенное влияние на ваше здоровье. Она может повлиять практически на все системы организма и привести к различным симптомам, особенно если у вас уже есть респираторные заболевания, аллергия или ослабленная иммунная система», — объяснил Астон.

Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени:

хроническая усталость;

нарушения сна;

перепады настроения, тревога;

трудности с концентрацией внимания;

затуманенность сознания;

проблемы с памятью;

проблемы с пищеварением;

мигрени и головные боли;

проблемы с кожей: экзема, псориаз, сыпь;

кашель, хрипы, одышка;

насморк, заложенность носовых пазух, слезотечение, боль в горле;

мышечная слабость;

боли в суставах;

пищевая чувствительность.

Плесень предпочитает места, где влажно и тепло. Одно из таких в квартире — ванная комната. Но, кроме этого, её можно встретить и на кухне, которая и без плесени — одно из самых грязных мест в доме.