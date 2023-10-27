Жизнь
01:00, 27 октября 2023
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В квартире притаилась плесень? Что произойдёт со здоровьем жильца — объяснил врач

Плесень в квартире — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Хуже того, что её может быть не видно. Врач функционального здоровья, консультант и основатель The Movement Medic Керри Астон назвал признаки, по которым можно понять, что в доме есть плесень, а также то, как её наличие влияет на состояние и здоровье человека.

В квартире притаилась плесень? Что произойдёт со здоровьем жильца — объяснил врач
© Freepik/wirestock

Признаки, что в квартире плесень

Если в вашей квартире есть плесень, это необязательно означает, что вы должны её увидеть. Порой догадаться о её появлении можно лишь по сопутствующим признакам:

  • затхлый запах;
  • тёмные пятна на стенах или потолке;
  • отошли обои;
  • тёмные пятна на стенах или потолке;
  • тёмный или чёрный осадок;
  • вы стали часто кашлять или сильнее уставать;
  • обострилась аллергия или астма.

«Токсичность плесени может оказать существенное влияние на ваше здоровье. Она может повлиять практически на все системы организма и привести к различным симптомам, особенно если у вас уже есть респираторные заболевания, аллергия или ослабленная иммунная система», — объяснил Астон.

Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени:

  • хроническая усталость;
  • нарушения сна;
  • перепады настроения, тревога;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • затуманенность сознания;
  • проблемы с памятью;
  • проблемы с пищеварением;
  • мигрени и головные боли;
  • проблемы с кожей: экзема, псориаз, сыпь;
  • кашель, хрипы, одышка;
  • насморк, заложенность носовых пазух, слезотечение, боль в горле;
  • мышечная слабость;
  • боли в суставах;
  • пищевая чувствительность.

Плесень предпочитает места, где влажно и тепло. Одно из таких в квартире — ванная комната. Но, кроме этого, её можно встретить и на кухне, которая и без плесени — одно из самых грязных мест в доме.

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