В квартире притаилась плесень? Что произойдёт со здоровьем жильца — объяснил врач
Плесень в квартире — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Хуже того, что её может быть не видно. Врач функционального здоровья, консультант и основатель The Movement Medic Керри Астон назвал признаки, по которым можно понять, что в доме есть плесень, а также то, как её наличие влияет на состояние и здоровье человека.
Признаки, что в квартире плесень
Если в вашей квартире есть плесень, это необязательно означает, что вы должны её увидеть. Порой догадаться о её появлении можно лишь по сопутствующим признакам:
- затхлый запах;
- тёмные пятна на стенах или потолке;
- отошли обои;
- тёмные пятна на стенах или потолке;
- тёмный или чёрный осадок;
- вы стали часто кашлять или сильнее уставать;
- обострилась аллергия или астма.
«Токсичность плесени может оказать существенное влияние на ваше здоровье. Она может повлиять практически на все системы организма и привести к различным симптомам, особенно если у вас уже есть респираторные заболевания, аллергия или ослабленная иммунная система», — объяснил Астон.
Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени:
- хроническая усталость;
- нарушения сна;
- перепады настроения, тревога;
- трудности с концентрацией внимания;
- затуманенность сознания;
- проблемы с памятью;
- проблемы с пищеварением;
- мигрени и головные боли;
- проблемы с кожей: экзема, псориаз, сыпь;
- кашель, хрипы, одышка;
- насморк, заложенность носовых пазух, слезотечение, боль в горле;
- мышечная слабость;
- боли в суставах;
- пищевая чувствительность.
Плесень предпочитает места, где влажно и тепло. Одно из таких в квартире — ванная комната. Но, кроме этого, её можно встретить и на кухне, которая и без плесени — одно из самых грязных мест в доме.