В моде теперь «неправильный» маникюр. Сделать его проще простого

Теория «неправильного» маникюра состоит в том, чтобы делать его максимально не зимним. Что это значит? Традиционными зимними цветами ноготочков считаются тёмные и насыщенные оттенки — бордовый, алый, шоколадный.

Если вы тоже против зимы, выбирайте радикально другие цвета покрытия — неоновые и яркие, говорят адепты этой теории. Самые отчаянные могут чередовать такие оттенки на разных пальцах, сообщил портал lady.mail.ru.

В общем, победи зиму — запишись на ноготочки. Тем более учёные уже выяснили, что уход за ногтями заряжает женщин позитивом, делает их более расслабленными, но при этом оживлёнными. Самое то для холодного времени года.