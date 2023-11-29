Жизнь
13:20, 29 ноября 2023
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В моде теперь «неправильный» маникюр. Сделать его проще простого

Уход за ногтями давно перестал быть чисто гигиенической процедурой. Это такой же способ самовыражения, как одежда, причёска и макияж. Более того, в интернете уже давно рассуждают о том, что цвет маникюра может повлиять на личную жизнь его обладательницы, а не наоборот. Теперь появился новый тренд — «неправильный» маникюр, с помощью которого люди борются с холодами.

В моде теперь «неправильный» маникюр. Сделать его проще простого
© Freepik/ javi_indy

Теория «неправильного» маникюра состоит в том, чтобы делать его максимально не зимним. Что это значит? Традиционными зимними цветами ноготочков считаются тёмные и насыщенные оттенки — бордовый, алый, шоколадный.

Если вы тоже против зимы, выбирайте радикально другие цвета покрытия — неоновые и яркие, говорят адепты этой теории. Самые отчаянные могут чередовать такие оттенки на разных пальцах, сообщил портал lady.mail.ru.

В общем, победи зиму — запишись на ноготочки. Тем более учёные уже выяснили, что уход за ногтями заряжает женщин позитивом, делает их более расслабленными, но при этом оживлёнными. Самое то для холодного времени года.

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