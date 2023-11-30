В моду вернулись джинсовые комбинезоны из 90-х. С чем их носить?

В 2000-е об этом предмете гардероба забыли, но вот, похоже, комбезы снова становятся популярными. В джинсовых комбинезонах уже вышли в свет самые яркие законодательницы моды — американская модель Джиджи Хадид, британская певица Дуа Липа, американская модель и актриса Кайя Гербер, а также модель Хейли Бибер. Кстати, последняя сразу показала, с чем носить комбинезон в холодную погоду, — с лонгсливом и длинным пальто.

Также под комбинезон можно надеть рубашку или же топ, а сверху накинуть кардиган оверсайз.

О самых модных шарфах на зиму, «Секрет» рассказал тут.