В моду вернулись джинсовые комбинезоны из 90-х. С чем их носить?
Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое. Как минимум в мире моды эти слова находят своё подтверждение. Модным трендом снова стали джинсовые комбинезоны, которые были популярны в 1990-х. Этот предмет гардероба запомнился многим благодаря наряду Рейчел (Дженнифер Энистон) из «Друзей» и Мэгги (Джулия Робертс) из «Сбежавшей невесты».
В 2000-е об этом предмете гардероба забыли, но вот, похоже, комбезы снова становятся популярными. В джинсовых комбинезонах уже вышли в свет самые яркие законодательницы моды — американская модель Джиджи Хадид, британская певица Дуа Липа, американская модель и актриса Кайя Гербер, а также модель Хейли Бибер. Кстати, последняя сразу показала, с чем носить комбинезон в холодную погоду, — с лонгсливом и длинным пальто.
Также под комбинезон можно надеть рубашку или же топ, а сверху накинуть кардиган оверсайз.
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