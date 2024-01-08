В Москве появился пони-терапевт, помогающий неизлечимым пациентам

В итоге девушку с её хвостатым другом стали приглашать и в другие медучреждения. Дети обнимают пони, хотя у некоторых он всё же вызывает страх — приходится прятаться. Но специалисты считают, что полезны любые проявления эмоций. Взрослые же порой удивляются маленькой лошадке ещё больше, но и их она заставляет радоваться. Был случай: пациент, перенёсший тяжёлую операцию, благодаря Дитриху впервые за долгое время улыбнулся.

Настя и сама получает от визитов светлые эмоции, также ей нравится, что пони оставляет добрую память. В хосписах они бывают четыре-пять раз в месяц. Денег не берут.

Животные порой помогают людям не только эмоционально. Вот, например, кот помог своему хозяину смягчить тюремный срок.