В Москве появился пони-терапевт, помогающий неизлечимым пациентам
В московских хосписах работает нестандартный врач — пони по кличке Дитрих. Его хозяйка Анастасия сдружилась с животным на практике в конюшне, а однажды увидела видео, как во Франции конь ходит по больнице и радует пациентов. Настя решила провести такой эксперимент в России, и он удался. Впервые Дитрих пришёл с ней в Царицинский хоспис — пациенты были в восторге.
В итоге девушку с её хвостатым другом стали приглашать и в другие медучреждения. Дети обнимают пони, хотя у некоторых он всё же вызывает страх — приходится прятаться. Но специалисты считают, что полезны любые проявления эмоций. Взрослые же порой удивляются маленькой лошадке ещё больше, но и их она заставляет радоваться. Был случай: пациент, перенёсший тяжёлую операцию, благодаря Дитриху впервые за долгое время улыбнулся.
Настя и сама получает от визитов светлые эмоции, также ей нравится, что пони оставляет добрую память. В хосписах они бывают четыре-пять раз в месяц. Денег не берут.
Животные порой помогают людям не только эмоционально. Вот, например, кот помог своему хозяину смягчить тюремный срок.