В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущёва
Внук Никиты Хрущёва Алексей Аджубей умер 6 января. Об этом ТАСС рассказали медики. Знакомые забили тревогу после того, как 69-летний пенсионер перестал отвечать на звонки. Они приехали в его квартиру на Тверской улице, но и это не помогло. Пришлось вызвать медиков и правоохранителей. Дверь взломали, но помочь Аджубею не получилось — он был мёртв. Причина смерти уже известна.
Собеседник ТАСС среди медиков рассказал, что смерть наступила по естественным причинам.
Аджубей родился в 1954 году. Его родители — дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, журналистка Рада, и бывший редактор газет «Известия» и «Комсомольская правда» Алексей Аджубей. Последний, к слову, также ушёл из жизни в 69 лет — в 1993 году.
Внук Хрущёва был соучредителем «Историко-гуманитарного фонда имени Н. С. Хрущёва», занимающегося научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.
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