В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущёва

Собеседник ТАСС среди медиков рассказал, что смерть наступила по естественным причинам.

Аджубей родился в 1954 году. Его родители — дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, журналистка Рада, и бывший редактор газет «Известия» и «Комсомольская правда» Алексей Аджубей. Последний, к слову, также ушёл из жизни в 69 лет — в 1993 году.

Внук Хрущёва был соучредителем «Историко-гуманитарного фонда имени Н. С. Хрущёва», занимающегося научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.

А в конце 2023 умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он прожил 100 лет.