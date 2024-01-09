В Москве откроется турецкая IKEA. Пока только в одном ТЦ
Магазин IKEA полюбился в свои времена многим россиянам за простой, но удобный и стильный дизайн мебели и других товаров для дома. Часто в одном таком магазине можно было купить всё, что нужно для комфортного проживания. Но несмотря на уход этой компании из России, горевать по IKEA пришлось недолго. В Москве вот-вот откроется турецкий аналог популярного магазина — Chakra. Правда, пока будет только одна точка, а дальше — как пойдёт.
Как сообщил портал Patronların Dunyası, первый магазин Chakra откроется в ТЦ «Афимолл» в январе. Там все желающие смогут купить мебель, постельное бельё и принадлежности для ванной, детскую одежду, а ещё ароматизаторы для дома, свечи и средства по уходу за телом.
Кстати, название всемирно известной IKEA произошло от первых букв имени и фамилии её основателя Ингвара Кампрада, фермы, на которой он вырос (Elmtaryd) и родного города в Швеции (Agunnaryd). То есть «И», «К», «Е» и «А». О том, как придумать классное название для бизнеса, рассказали тут.