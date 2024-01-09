В Москве откроется турецкая IKEA. Пока только в одном ТЦ

Как сообщил портал Patronların Dunyası, первый магазин Chakra откроется в ТЦ «Афимолл» в январе. Там все желающие смогут купить мебель, постельное бельё и принадлежности для ванной, детскую одежду, а ещё ароматизаторы для дома, свечи и средства по уходу за телом.

Кстати, название всемирно известной IKEA произошло от первых букв имени и фамилии её основателя Ингвара Кампрада, фермы, на которой он вырос (Elmtaryd) и родного города в Швеции (Agunnaryd). То есть «И», «К», «Е» и «А». О том, как придумать классное название для бизнеса, рассказали тут.