Плюсовая температура ждёт москвичей в выходные. Потоп будет?

В ночь на воскресенье, 17 декабря, столбики термометров ещё задержатся на минус 8–10 градусах, но днём настанет оттепель. По мнению Вильфанда, есть большая вероятность, что с плюсовой температуры начнётся и новая неделя — она может сохраниться в понедельник.

В пятницу, 15 декабря, москвичей ждёт впечатляющий снегопад. По прогнозу, выпадет около 40% от всего месячного объёма осадков. Как рассказали в центре погоды «Фобос», закончится он лишь к воскресенью, 17 декабря.

Благодаря этому к концу недели высота сугробов в Москве местами достигнет 50 см. Это, кстати, рекорд. Максимум 33 см снега было лишь в 1919 году.