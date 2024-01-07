В Москве на Рождество ожидается до –21 градуса. Прогноз
Рождественский день не принесёт особого потепления жителям столичного региона. Днём в столице и области будет морозно, к ночи холода усилятся, особенно в Подмосковье. Там будут стоять 30-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре России. Осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица. Рассказываем, какая погода ждёт Москву и область 7 января.
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Днём 7 января в Москве ожидается от –19 до –21 градуса, переменная облачность и давление на уровне 755 мм ртутного столба.
В Подмосковье будет холоднее. Днём — до –23 градусов, а ночью и вовсе до –30. При этом ожидается ещё и ветер — 4–9 м/с. В обычные дни он ощущался бы не так сильно, но в морозную погоду даже ветер 5 м/с может привести к обморожению, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Рождество, как прогнозировал ранее Вильфанд, и должно было стать самым морозным днём второй половины январский каникул. До конца праздников морозы не отступят.