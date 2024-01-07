В Москве на Рождество ожидается до –21 градуса. Прогноз

Днём 7 января в Москве ожидается от –19 до –21 градуса, переменная облачность и давление на уровне 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье будет холоднее. Днём — до –23 градусов, а ночью и вовсе до –30. При этом ожидается ещё и ветер — 4–9 м/с. В обычные дни он ощущался бы не так сильно, но в морозную погоду даже ветер 5 м/с может привести к обморожению, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Рождество, как прогнозировал ранее Вильфанд, и должно было стать самым морозным днём второй половины январский каникул. До конца праздников морозы не отступят.