В Москву надвигаются «чёрная» метель и транспортный коллапс. Чего ждать?

По словам метеоролога и ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Москву вот-вот обрушится «чёрная» метель — подобных снегопадов не было более 50 лет. Виной всему балканский циклон, который придёт с западной части Чёрного моря. Он принёт с собой снегопад, который начнётся уже вечером в воскресенье (26 ноября) и продлится как минимум до утра понедельника, 27 ноября.

По прогнозу порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость время от времени будет снижаться до 100 м. Авиа и транспортного коллапса, по словам специалиста, не избежать. Предположительно, за сутки в городе выпадет половина месячной нормы осадков, до 26,5 мм. Этот показатель побьёт рекорд 1977 года. То есть в конце ноября можно ожидать уже декабрьских сугробов.

Эксперт также предупредил, что в южных и юго-восточных районах Подмосковья в ночь на 27 ноября и вплоть до утра прогнозируется ледяной дождь.

В Москве грядущей ночью будет от минус 3 до минус 5 градусов мороза, по области — до минус 7. Днём 27 ноября в столице будет в районе нуля, а по области чуть холоднее. Всё потому, что регион окажется во власти тёплого циклона, говорит метеоролог Михаил Леус.

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Ранее о погодных катаклизмах предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он спрогнозировал сугробы, которых не было более 70 лет.