В Москву пришёл самый сильный мороз

По прогнозу синоптиков, днём 4 января в столице будет около 21–22 градусов со знаком «минус». А ночью москвичей ожидает от –26 до –31 градуса.

Примерно такая же погода будет и 5 января. Рассчитывать на то, что морозы отступят до конца новогодних каникул, не приходится, не порадовал метеоролог.

Самый тёплый день на праздниках будет 6 января — столбики термометров доползут до отметки в –12…–14 градусов. Обычно в это время в Москве бывает на 10 градусов теплее, отметил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Метеоролог предупредил, что при такой погоде даже несильный ветер в 5 м/с грозит обморожением. Он посоветовал в такие морозы, да ещё с ветром, не выходить на улицу с детьми дольше чем на 10–15 минут.

В дополнение к холодам на днях в Москве начнутся кратковременные снегопады. Осадки выпадут к Рождеству. Вот какая погода ожидается в этот праздник.