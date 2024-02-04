Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 20:40
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В Москву возвращается зима. Синоптик рассказал о погоде в начале февраля

На неделе с 5 февраля москвичей ждёт похолодание. Аномально тёплая погода и так задержалась в Центральной России почти на две недели, напомнил синоптик Евгений Тишковец. Температуры явно были не зимними и в целом обстановка будто намекала, что весна близко. Но нет, ещё придётся помёрзнуть. Рассказываем, чего ожидать жителям Москвы и Подмосковья на будущей неделе.
В Москву возвращается зима. Синоптик рассказал о погоде в начале февраля
© Freepik/lookstudio

Погода на неделю с 5 февраля

Понедельник и вторник, 5 и 6 февраля, — дни после оттепели, поэтому минус ещё будет слабым, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Но рано радоваться — опасайтесь гололедицы.

В среду, 7 февраля, к утру в Москве похолодает до –8…–11, в Подмосковье — до –7…–12. Кстати, всё в рамках климатической нормы. Дневные часы отметятся снегопадом и метелью. По градусам в столице будет –4…–6, в области –3…–8.

В ночь на четверг, 8 февраля, также ожидаются снег и метель. Температура снизится до –9…–14. Днём осадки ослабеют, на термометре покажутся –10…–15 градусов.

Пятница, 9 февраля, выдастся наиболее холодной. Ночью будет –15…–20, а днём –7…–12. Это уже не климатическая норма, а на 6–7 градусов ниже неё.

Закончится неделя тем же, чем и предыдущая — оттепелью. Но есть отличие — после выходных, 10 и 11 февраля, сильных морозов уже не обещают. Февральские температуры, по словам Тишковца, в целом будут выше среднемесячной нормы.

Оттепель в конце недели, захватившей первые дни февраля, началась 4 февраля. На метеорологической станции ВДНХ утром было +0,7 градуса.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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