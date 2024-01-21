Личинки паразитов захватили мозг российского школьника

Что с мальчиком что-то не так, стало понятно, когда он начал хромать, с трудом двигал рукой, а ещё у него часто болела голова. Подростку сделали МРТ, на снимках врачи увидели объёмное образование, занимающее большую часть правого полушария мозга. Но медики не сразу выяснили, что именно это была за опухоль. Ребёнка направили в отделение нейрохирургии областной детской клинической больницы.

К этому моменту у него перекосило лицо и начали отниматься руки и ноги. Заведующий отделением нейрохирургии Герман Сафронов поставил диагноз — «эхинококкоз головного мозга». Простыми словами — у мальчика в голове поселились личинки ленточных червей эхинококков. Жили они в маленьких кистах. Их было так много, что врачи не смогли сосчитать. Вместе все кисты образовали узел шириной около 12 см.

Хирург объяснил, что образование напоминало «гигантскую ежевику или малину, потому как состоит из отдельных пузырьков». Операция была непростая — при удалении кист нельзя было допустить вскрытия пузырьков. Иначе это грозило осеменением всего мозга. Медик отметил, что подцепить заболевание может почти каждый, обычно это происходит из-за немытых рук.

С мальчиком сейчас все хорошо — голова не беспокоит, а конечности слушаются. Его ждёт долгая реабилитация.

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