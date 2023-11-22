В небе над российским городом заметили НЛО. Уже началось?
Все российские уфологи, которые верят в жизнь на других планетах, резко воспрянули духом, услышав последние новости. Во время рейса из московского аэропорта Шереметьево в Калининград пилоты обнаружили неопознанный летающий объект, который мерцал в ночном небе. Произошло это 20 ноября в 21:30 мск. Ну что, когда там первый контакт?
Сообщается, что мерцающее НЛО обнаружили на высоте 12 200 м, но точное место установить не удалось, как и расстояние, на котором объект находился от самолёта. Об НЛО рассказали пилоты А-321 «Аэрофлота».
Но пока уфологи не начали праздновать, хочется напомнить, что НЛО обозначает любой неопознанный объект в небе, а не только корабль пришельцев. Это может быть частный самолёт, дрон или другой летательный аппарат. А фото и видео, на которых появляются тарелки, на самом деле чаще всего или поддельные, или просто запечатлели какой-то блин, оптическую иллюзию, пролетающий мимо самолёт и так далее.
В сентябре Минобороны США рассекретило данные об инопланетянах и возможных контактах, но половину тут же забраковал Пентагон, да и к остальным тоже есть вопросики. Почитать об этом можно здесь.