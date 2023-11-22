В небе над российским городом заметили НЛО. Уже началось?

Сообщается, что мерцающее НЛО обнаружили на высоте 12 200 м, но точное место установить не удалось, как и расстояние, на котором объект находился от самолёта. Об НЛО рассказали пилоты А-321 «Аэрофлота».

Но пока уфологи не начали праздновать, хочется напомнить, что НЛО обозначает любой неопознанный объект в небе, а не только корабль пришельцев. Это может быть частный самолёт, дрон или другой летательный аппарат. А фото и видео, на которых появляются тарелки, на самом деле чаще всего или поддельные, или просто запечатлели какой-то блин, оптическую иллюзию, пролетающий мимо самолёт и так далее.

В сентябре Минобороны США рассекретило данные об инопланетянах и возможных контактах, но половину тут же забраковал Пентагон, да и к остальным тоже есть вопросики. Почитать об этом можно здесь.