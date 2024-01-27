Опубликовано 27 января 2024, 07:00
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В Омске водитель не дал девушке оплатить проезд и вытолкал её на улицу
В России был уже далеко не один инцидент, когда совершеннолетних высаживали из транспорта из-за оплаты проезда. Поводы всегда разные, но в ситуации, произошедшей в Омске, 17-летней девушке просто не дали этого сделать. Водителя маршрутки не устроило, что она хотела использовать транспортную карту «Омка», загруженную в смартфон. Подробности рассказало Управление МВД России по Омской области.
Водитель, увидев, что вошедшая пассажирка пытается оплатить проезд смартфоном, запретил ей это делать. Объяснил тем, что после такого терминал якобы выходит из строя.
Омичка сказала в ответ, что заплатить по-другому не может. В итоге мужчина решил, что она не должна ехать, и вытолкал её из салона.
Родители девушки обратились в полицию. Водителя увезли в отдел. Он уже извинился перед пассажиркой. Но это не застраховало мужчину от проверки — его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.
А недавно россиян встревожил случай, произошедший с домашним котом. Проводница поезда приняла его за беспризорного и выбросила из вагона.