Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 07:00
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В Омске водитель не дал девушке оплатить проезд и вытолкал её на улицу

В России был уже далеко не один инцидент, когда совершеннолетних высаживали из транспорта из-за оплаты проезда. Поводы всегда разные, но в ситуации, произошедшей в Омске, 17-летней девушке просто не дали этого сделать. Водителя маршрутки не устроило, что она хотела использовать транспортную карту «Омка», загруженную в смартфон. Подробности рассказало Управление МВД России по Омской области.
В Омске водитель не дал девушке оплатить проезд и вытолкал её на улицу
© Freepik/freepik

Водитель, увидев, что вошедшая пассажирка пытается оплатить проезд смартфоном, запретил ей это делать. Объяснил тем, что после такого терминал якобы выходит из строя.

Омичка сказала в ответ, что заплатить по-другому не может. В итоге мужчина решил, что она не должна ехать, и вытолкал её из салона.

Родители девушки обратились в полицию. Водителя увезли в отдел. Он уже извинился перед пассажиркой. Но это не застраховало мужчину от проверки — его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

А недавно россиян встревожил случай, произошедший с домашним котом. Проводница поезда приняла его за беспризорного и выбросила из вагона.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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