В Омске водитель не дал девушке оплатить проезд и вытолкал её на улицу

Водитель, увидев, что вошедшая пассажирка пытается оплатить проезд смартфоном, запретил ей это делать. Объяснил тем, что после такого терминал якобы выходит из строя.

Омичка сказала в ответ, что заплатить по-другому не может. В итоге мужчина решил, что она не должна ехать, и вытолкал её из салона.

Родители девушки обратились в полицию. Водителя увезли в отдел. Он уже извинился перед пассажиркой. Но это не застраховало мужчину от проверки — его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

А недавно россиян встревожил случай, произошедший с домашним котом. Проводница поезда приняла его за беспризорного и выбросила из вагона.