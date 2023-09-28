В парламенте Якутии потребовали пересмотреть запрет «Айты». Что происходит с фильмом

Что слышно об «Айте»

Из последних новостей о нашумевшей картине — чиновники Якутии не поддержали решение Роскомнадзора и Минкульта и требуют дать экспертную оценку «Айте». Для этого нужно создать специальную комиссию, которая в итоге подтвердит блокировку или установит, что причин для неё нет.

Об этом заявил председатель постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания Якутии Виктор Губарев. Он уверен, что смысл фильма диаметрально противоположен всем обвинениям.

Что произошло с фильмом «Айта»

Картина вышла 30 марта 2023 года и вскоре попала на стриминги. Фильм снял независимый режиссёр Степан Бурнашев на небольшую по меркам индустрии сумму — 4 млн рублей. И «Айту» неожиданно высоко оценили и блогеры, и простые зрители, поэтому в России фильм собрал более 33 млн рублей и стал самым кассовым в истории Якутии.

Но в сентябре Роскомнадзор заподозрил в «Айте» демонстрацию неравенства лиц по национальному признаку. Поэтому 19 сентября регулятор потребовал от онлайн-платформ и кинотеатров удалить картину из-за «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

А 25 сентября выступил и Минкульт России, который решил отозвать прокатное удостоверение, чтобы теперь «Айту» нельзя было увидеть в кинотеатрах, на стримингах и по телевидению.

О чём фильм «Айта»

В небольшом якутском посёлке 16-летняя девочка Айта решает покончить с собой после вечеринки с друзьями. После её смерти оказывается, что она была беременна и встречалась с неким Афоней. Подозрения мгновенно падают на приезжего полицейского Афанасия, который после той вечеринки подвёз Айту до дома.

Кто поддержал фильм

Режиссёр картины Бурнашев после блокировки «Айты» пытался решить вопрос с РКН, но на его звонки в регуляторе не отвечали и никаких официальных писем не высылали. Мужчина объяснил, что фильм на самом деле выступает против национализма. Ведь если делить народ на своих и чужих и не слушать друг друга, то можно закончить печально, совсем как герои картины.

За него вступился кинокритик и блогер Евгений Баженов, он же Bad Comedian, глава Якутии Айсен Николаев, министр культуры Якутии Юрий Куприянов, депутат из Якутии Федот Тумусов, депутат Сардана Авксентьева, она же бывший мэр Якутска, и режиссёр и сценарист Александр Сокуров.