В печени россиянки обнаружили огромную кисту. Внутри были черви

Отправной точкой оказалось ухудшение состояния оренбурженки — слабость и недомогание стали её постоянными спутниками, а на коже появились высыпания. Врачи нашли причину благодаря обследованиям — эхинококковая киста в печени. Причём внушительных размеров: 25×17 см, объём — около 3,5 тыс. куб. см.

Хирурги Оренбургской областной клинической больницы № 2 успешно провели 3,5-часовую малоинвазивную операцию. Печень удалось сохранить. От всего лишнего орган избавили — киста оказалась объёмом 3,7 литра.

Через 6 дней женщину выписали — она вернулась домой к детям. Теперь её жизни ничто не угрожает, предстоит лишь долгий период восстановления.

Чем опасен эхинококк

Эхинококк — это ленточный червь. Не больше, не меньше — паразит, который поселяется в организме человека. Попадает туда через кишечник — проблема из разряда болезней грязных рук.

«Человек взаимодействует с домашними животными, убирает за ними, а потом, недостаточно вымыв руки, ест», — объяснили врачи.

Главный источник заражения — собаки.

Можно очень долго жить с паразитом внутри, не догадываясь об этом. Но самое опасное то, что в один момент киста может разорваться и всё её содержимое попадёт в полость и кровь. Вероятнее всего, что человек уже не выживет.

Заболевание чаще всего обнаруживают на УЗИ органов брюшной полости или рентгенографии лёгких. Медики напомнили всем о важности прохождения диспансеризации.

Ранее российские хирурги спасли ребёнка с эхинококковой кистой в печени.